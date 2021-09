Πλημμύρες στη Νέα Υόρκη: Τουλάχιστον 22 οι νεκροί, λένε αμερικανικά ΜΜΕ

Οι καταρρακτώδεις βροχές και οι αιφνίδιες πλημμύρες που έπληξαν το βράδυ της Τετάρτης τη Νέα Υόρκη και την ευρύτερη περιοχή της αμερικανικής μεγαλούπολης στοίχισαν τη ζωή σε τουλάχιστον 13 ανθρώπους, ανέφεραν σήμερα αξιωματούχοι.

Τα αμερικανικά μέσα ενημέρωσης ανεβάζουν τον αριθμό των θυμάτων σε τουλάχιστον 22.

Water cascades onto a New York City subway train as remnants of Hurricane Ida bring flooding rain to the Northeast. https://t.co/pKqmXs6g8J pic.twitter.com/sYmzPSGb1I

Ο δήμαρχος της Νέας Υόρκης Μπιλ ντε Μπλάζιο, σε συνέντευξη Τύπου που παραχώρησε νωρίτερα είπε ότι εννέα άνθρωποι σκοτώθηκαν. Ο δήμος της πόλης Ελίζαμπεθ, στο γειτονικό Νιου Τζέρσεϊ ανέφερε αργότερα ότι τέσσερις άνθρωποι πνίγηκαν σε αυτό το «ιστορικό καιρικό φαινόμενο» που προκλήθηκε από την τροπική καταιγίδα Άιντα: πρόκειται για ένα ζευγάρι ηλικιωμένων, τον γιο τους και έναν γείτονα, που έχασαν τη ζωή τους μέσα στο ίδιο κτίριο.

🚨#BREAKING Shocking video shows flood waters ripping through apartments in New York City

📌#Manhattan I #NYC

Reports of catastrophic flash flooding happening across in New Jersey and New York City as millions of people brace for this devastating floods pic.twitter.com/0Y2170sgKo

