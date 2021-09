NASA: Το Perseverance φαίνεται να συνέλεξε πέτρινο δείγμα από τον Άρη

Δείγμα από τα πετρώματα του πλανήτη Άρη φαίνεται πως κατάφερε να συλλέξει με το τρυπάνι του το ρομποτικό ρόβερ Perseverance (Επιμονή) της Αμερικανικής Διαστημικής Υπηρεσίας (NASA), με τη δεύτερη προσπάθειά του.

Εφόσον επιβεβαιωθεί ότι η απόπειρα του ήταν πετυχημένη αυτή τη φορά, κάτι που δείχνουν οι πρώτες φωτογραφίες της τρύπας που άνοιξε σε μια μεγάλη πέτρινη πλάκα, θα πρόκειται για το πρώτο πέτρινο δείγμα που συλλέγεται ρομποτικά σε έναν πλανήτη και θα σταλεί στη συνέχεια στη Γη χωρίς ανθρώπινη παρέμβαση.

Το μεγέθους αυτοκινήτου ρόβερ, γνωστό και με το χαϊδευτικό παρατσούκλι «Πέρσι» -το οποίο είχε προσεδαφιστεί φέτος τον Φεβρουάριο στον κρατήρα Jezero, μια περιοχή που πιθανότατα φιλοξενούσε μια λίμνη κι ένα δέλτα ποταμού πριν δισεκατομμύρια χρόνια- προγραμματίζεται να συλλέξει δεκάδες ακόμη δείγματα μέσα στον επόμενο χρόνο. Οι επιστήμονες ευελπιστούν ότι, όταν αναλύσουν αυτά τα δείγματα, θα βρουν ίχνη αρχαίας μικροβιακής ζωής.

#SamplingMars update: first images show a sample in the tube after coring. But pics I took after an arm move are inconclusive due to poor lighting. I’m taking more photos in better light to confirm that we still have an intact core in the tube.

Read more: https://t.co/MqeD68KqYw pic.twitter.com/VYXErWrrEb

— NASA’s Perseverance Mars Rover (@NASAPersevere) September 2, 2021