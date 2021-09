Αργεντινή: Φιλική φάλαινα… χαϊδεύει κανό (βίντεο)

Στενές επαφές με μια γιγάντια φάλαινα του Ατλαντικού είχαν κάποιοι τυχεροί (;) σε ακτή της Αργεντινής, καθώς την ώρα που κινούνταν πάνω σε κανό τούς επισκέφθηκε από πάρα πολύ κοντά – ευτυχώς με φιλικές διαθέσεις.

Όπως δείχνει το από αέρος βίντεο που ανήρτησε και το αμερικανικό τηλεοπτικό δίκτυο ABC, το τεράστιο θηλαστικό κινήθηκε πολύ κοντά σε ένα από τα κανό, έφτασε δίπλα και από κάτω του, μέχρι που του έδωσε και μια μικρή ώθηση με το πτερύγιό του.

Το περιστατικό έλαβε χώρα στο Πουέρτο Μαδρίν, στον Νέο Κόλπο (Γόλφο Νουέβο) στην Παταγονία, περίπου 1.000 χιλιόμετρα νοτιοδυτικά του Μπουένος Άιρες.

CLOSE ENCOUNTER: A friendly southern right whale swims right up to and underneath a paddleboarder off the coast of Argentina. https://t.co/X0flLGicfI pic.twitter.com/gi7WbHlhVb

— ABC News (@ABC) September 3, 2021