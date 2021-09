ΗΠΑ: Πέθανε ο «κύριος Αντιεμβόλιο»

Πρώτα ήταν ο Ντικ Φάρελ. Μετά ο Φιλ Βαλεντάιν. Την περασμένη Κυριακή, ο Μαρκ Μπέρνιερ. Μόνο τον περασμένο μήνα, αυτοί οι τρεις Αμερικανοί, συντηρητικοί ραδιοφωνικοί παραγωγοί –άπαντες μη εμβολιασμένοι όντας επικριτές των προσπαθειών εμβολιασμού- πέθαναν μετά τη μόλυνση από τον κορωνοϊό.

Ο 65χρονος Μπέρνιερ, ραδιοφωνική προσωπικότητα των συντηρητικών στην Daytona Beach της Φλόριντα επί πολλά χρόνια, πέθανε την περασμένη εβδομάδα, όπως ανακοίνωσε ο ραδιοφωνικός σταθμός του WNDB.

Λίγο περισσότερο από τρεις εβδομάδες πριν, ο 65χρονος Φάρελ, ο οποίος παλαιότερα ήταν οικοδεσπότης εκπομπών για πολλούς σταθμούς της Φλόριντα και αναπληρωτής παρουσιαστής ειδήσεων στο Newsmax, υπέκυψε στον ιό. Χρονικά, ανάμεσα στους δυο πέθανε ο Βαλεντάιν. Ο 61χρονος ήταν παραγωγός σε ένα γνωστό ραδιοφωνικό πρόγραμμα στο Νάσβιλ.

Ο καθένας είτε είχε χλευάσει δημόσια τον εμβολιασμό είτε είχε χλευάσει τις ευρύτερες προσπάθειες εμβολιασμού. Ο Μπέρνιερ, ο οποίος αυτοαποκαλούνταν «κ. Αντιεμβόλιο» (Mr. Anti-Vax), είχε αναφέρει στο Twitter ότι οι προσπάθειες της κυβέρνησης Μπάιντεν για εμβολιασμούς ήταν «ναζιστοειδείς».

It’s with great sadness that WNDB and Southern Stone Communications announce the passing of Marc Bernier, who informed and entertained listeners on WNDB for over 30 years. We kindly ask that privacy is given to Marc’s family during this time of grief. pic.twitter.com/vXQIAtVN9e

— News Daytona Beach (@NewsDaytonaBch) August 29, 2021