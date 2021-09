Ισπανία: Γιατί οι ακτές της Μαρ Μενόρ γέμισαν από νεκρά ψάρια (βίντεο)

Η Ισπανία βρίσκεται αντιμέτωπη με τη μεγαλύτερη περιβαλλοντική της τραγωδία εδώ και πολλά χρόνια.

Πριν από αρκετές εβδομάδες, τόνοι από νεκρά ψάρια άρχισαν να ξεβράζονται στις ακτές της λιμνοθάλασσας Μαρ Μενόρ, νοτιοανατολικά της χώρας.

«Ζω εδώ 14 χρόνια, και ήταν καθαρά όταν πρωτοήρθα», αναφέρει στη Deutsche Welle ένας κάτοικος. «Κολυμπούσα, αλλά τώρα πια δεν το κάνω γιατί οι συνθήκες δεν είναι καλές. Έχει γεμίσει νεκρά ψάρια τις τελευταίες ημέρες», προσθέτει ο ίδιος.

Τα ψάρια πεθαίνουν εξαιτίας έλλειψης οξυγόνου, καθώς φύκια καλύπτουν την επιφάνεια του νερού. Η αιτία είναι η εκροή λιπασμάτων από αγροτικές περιοχές.

«Εάν οι αρχές δεν κάνουν κάτι γρήγορα, θα γίνει μη αναστρέψιμο», προειδοποιεί η Νατάλια Γιορέντε Νόστι από τη συνομοσπονδία «Οικολόγοι Εν Δράσει» (Ecologistas en Acción).

Δεν είναι η πρώτη φορά που συμβαίνει κάτι τέτοιο στην περιοχή και οι κάτοικοι χάνουν την υπομονή τους. Σε μια πρόσφατη διαμαρτυρία, πολλοί άνθρωποι σχημάτισαν μια «αλυσίδα» χιλιομέτρων περικυκλώνοντας ολόκληρη τη λιμνοθάλασσα.

Σημειώνεται ότι η πόλη της Μούρθια έχει απαγορεύσει τη χρήση λιπασμάτων κοντά στη λιμνοθάλασσα αλλά ο αριθμός των νεκρών ψαριών συνεχίζει να αυξάνεται.

Οι αρχές τόσο σε τοπικό όσο και σε εθνικό επίπεδο έχουν παγιδευτεί σε ένα «πινγκ πονγκ» ευθυνών για αυτή την περιβαλλοντική καταστροφή.

— DW News (@dwnews) September 6, 2021