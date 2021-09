ΕΜΑ: Υπό εξέταση το αίτημα Pfizer για τρίτη δόση στους άνω των 16 ετών

Την αξιολόγηση του αιτήματος για χορήγηση τρίτης δόσης του εμβολίου των Pfizer/ BioNTech κατά του κορωνοϊού έξι μήνες μετά τη δεύτερη δόση στους πολίτες άνω των 16 ετών ξεκινά ο Ευρωπαϊκός Οργανισμός Φαρμάκων (ΕΜΑ).

Ο Ευρωπαϊκός Οργανισμός Φαρμάκων δήλωσε ότι θα πραγματοποιήσει ταχεία αξιολόγηση των δεδομένων, με τα αποτελέσματα να αναμένονται «μέσα στις επόμενες εβδομάδες».

Η αρμόδια επιτροπή του EMA θα αξιολογήσει τα δεδομένα τα οποία υποβλήθηκαν για το εμβόλιο Comirnaty των Pfizer/ BioNTech, συμπεριλαμβανομένων των αποτελεσμάτων μιας κλινικής δοκιμής που βρίσκεται σε εξέλιξη.

Στο πλαίσιο της κλινικής δοκιμής, περίπου 300 ενήλικοι με υγιές ανοσοποιητικό σύστημα έλαβαν αναμνηστική δόση περίπου έξι μήνες μετά τη δεύτερη δόση.

