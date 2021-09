Βραζιλία: Έσπασαν την περίμετρο ασφαλείας οι οπαδοί του Μπολσονάρο – Φόβοι για «νέο Καπιτώλιο» στη Μπραζίλια

Οπαδοί του προέδρου της Βραζιλίας, του Ζαΐρ Μπολσονάρο, διαπέρασαν τις μπαριέρες που είχε στήσει η αστυνομία για να αποκλείσει την πρόσβαση στο κέντρο της Μπραζίλιας το βράδυ της Δευτέρας προς Τρίτη, ανακοίνωσαν οι δυνάμεις επιβολής της τάξης, καθώς ξημερώνει η ημέρα που αναμένεται να γίνουν μαζικές διαδηλώσεις σε κλίμα αυξανόμενης πόλωσης.

“We just invaded. The police couldn’t contain us. Tomorrow we are going to invade the STF [Brazilian Supreme Court]”. Supporters of President Bolsonaro flock in Brasilia, where a pro-coup demonstration is scheduled for tomorrow, #Brazil’s Independence Daypic.twitter.com/Q9MWaH2ZCq

