Μπετόβεν: Η τεχνητή νοημοσύνη ολοκλήρωσε την ημιτελή 10η Συμφωνία

Περίπου δύο αιώνες μετά τον θάνατο του Λούντβιχ βαν Μπετόβεν, ένας μαέστρος και ένας προγραμματιστής κατάφεραν να ολοκληρώσουν το ημιτελές δημιούργημα του μεγάλου συνθέτη με τη βοήθεια της τεχνητής νοημοσύνης.

H σύνθεση του υπολογιστή βασίζεται σε νότες και προσχέδια του Μπετόβεν.

O Γερμανός μουσουργός είχε αρχίσει να δουλεύει τη 10η Συμφωνία παράλληλα με την 9η, ωστόσο την εγκατέλειψε γρήγορα.

Όπως αναφέρει το AFP: «Εμπνευσμένος από την ημιτελή 10η συμφωνία, ένας υπολογιστής αναπαρήγαγε την «BeethovANN Symphony 10.1». Το ΑΝΝ αναφέρεται στο τεχνητό νευρωνικό δίκτυο (Artificial neural network) που τη δημιούργησε».

