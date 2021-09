Το φετινό καλοκαίρι ήταν το πιο ζεστό που έχει καταγραφεί ποτέ στην Ευρώπη

Το θερμότερο που έχει καταγραφεί ποτέ στην Ευρώπη ήταν το φετινό καλοκαίρι, σύμφωνα με την ευρωπαϊκή υπηρεσία Copernicus για την κλιματική αλλαγή (C3S).

Η υπηρεσία στέκεται στις θερμοκρασίες ρεκόρ που παρατηρήθηκαν τον Αύγουστο στις μεσογειακές χώρες, οι οποίες επλήγησαν από πυρκαγιές.

Η μέση θερμοκρασία Ιουνίου – Ιουλίου – Αυγούστου στην Ευρώπη ήταν υψηλότερη κατά σχεδόν 1 βαθμό Κελσίου από το μέσο όρο της περιόδου 1991-2020, αναφέρει η Copernicus σε ανακοίνωσή της. «Αυτό το καθιστά το πιο ζεστό καλοκαίρι», με μικρή διαφορά (0,1 βαθμό Κελσίου) από τα καλοκαίρια του 2010 και του 2018.

📢August #temperature highlights from the #CopernicusClimate Change Service #C3S:

🌡️Globally, August 2021 was, with August 2017, the joint third warmest on record.

🌡️For Europe, August 2021 was near 1991-2020 average but with contrasting conditions.

➡️ https://t.co/zLlp5oIeUv pic.twitter.com/McKQlxQ8hp

— Copernicus ECMWF (@CopernicusECMWF) September 7, 2021