Αφγανιστάν: Οι Ταλιμπάν ανακοίνωσαν νέα κυβέρνηση

Κυβέρνηση προσωρινού χαρακτήρα ανακοίνωσαν το απόγευμα της Τρίτης οι Ταλιμπάν. Πρωθυπουργός ορίστηκε ένας από τους ιδρυτές του ισλαμιστικού κινήματος, ενώ υπουργός των Εσωτερικών πρόσωπο που βρίσκεται στις λίστες των καταζητούμενων του FBI.

Ο ορισμός των συγκεκριμένων σκληροπυρηνικών Ταλιμπάν δείχνει τις διαθέσεις του ισλαμιστικού κινήματος, παρά τις συνεχείς διαβεβαιώσεις που δίνουν προς τις χώρες της δύσης, ότι δεν θα επαναλάβουν τις βιαιότητες που χαρακτήριζαν τη διακυβέρνηση τους πριν από δύο δεκαετίες.

Ο εκπρόσωπος των Ταλιμπάν Ζαμπιχουλάχ Μουτζαχίντ, τόνισε ότι επικεφαλής της κυβέρνησης θα είναι ο Μουλάς Μοχάμεντ Χασάν Ακχούντ και αντιπρόεδρος ο συνιδρυτής των Ταλιμπάν Μουλάς Αμπντούλ Γκάνι Μπαραντάρ.

Ο πρόεδρος της κυβέρνησης ήταν στενός συνεργάτης του Μουλά Ομάρ, ιδρυτή των Ταλιμπάν. Ο γιός του Μουλά Ομάρ, Μουλάς Μοχάμεντ Γιακούμπ, θα είναι ο νέος υπουργός Άμυνας.

Στη θέση του υπουργού Εσωτερικών τοποθετείται ο Σαραχουντίν Χακάνι, γιος του ιδρυτή της στρατιωτικής ομάδας «Δίκτυο Χακάνι», που θεωρείται τρομοκρατική οργάνωση από τον ΟΗΕ.

«Γνωρίζουμε ότι οι πολίτες της χώρας μας ανυπομονούν για την νέα κυβέρνηση», τόνισε ο εκπρόσωπος.

Σύμφωνα με το Reuters, δεν είναι ακομα σαφές για το ποιος θα είναι ο ρόλος του ηγέτη των Ταλιμπάν, Μουλά Χαϊμπατουλάχ Ακχουντζάντα, ο οποίος από τη στιγμή που έπεσε η προηγούμενη κυβέρνηση δεν έχει ακουστεί καθόλου.

Υπενθυμίζεται ότι οι Ταλιμπάν πήραν τον έλεγχο της χώρας πριν από τρεις εβδομάδες.

Οι Ταλιμπάν πυροβόλησαν στον αέρα για να διαλύσουν μια διαδήλωση στην Καμπούλ κατά της βίαιης επιχείρησής του ισλαμιστικού κινήματος για την κατάληψη της επαρχίας Πανσίρ και της παρέμβασης του Πακιστάν στα εσωτερικά ζητήματα του Αφγανιστάν.

Περίπου 70 Αφγανοί, στην πλειονότητά τους γυναίκες, είχαν συγκεντρωθεί μπροστά από την πρεσβεία του Πακιστάν στην Καμπούλ κρατώντας πανό και φωνάζοντας συνθήματα κατά του Ισλαμαμπάντ, που θεωρείται στενός σύμμαχος των Ταλιμπάν.

Όπως φαίνεται σε βίντεο που δόθηκαν στη δημοσιότητα το πλήθος διαλύθηκε γρήγορα όταν οι Ταλιμπάν που αναπτύχθηκαν στο σημείο άρχισαν να πυροβολούν στον αέρα.

#protest in Kabul and Taliban firing to disseminate people pic.twitter.com/YGS7cOibbN

— Abdurrazaq Habibi (@Arazaqhabibi) September 7, 2021