Βιρτζίνια: Με ζητωκραυγές απομακρύνθηκε το άγαλμα του στρατηγού Λι

Υπό τις ζητωκραυγές και τα χειροκροτήματα του συγκεντρωμένου πλήθους απομακρύνθηκε από την λεωφόρο του Ρίτσμοντ στην Βιρτζίνια των ΗΠΑ το άγαλμα του στρατηγού Ρόμπερτ Λι. Ήταν το τελευταίο άγαλμα άνδρα της Συνομοσπονδίας που παρέμενε στην ιστορική λεωφόρο.

Δύο αποφάσεις του Ανώτατου Δικαστήριο, την περασμένη εβδομάδα, άνοιξαν το δρόμο για την αφαίρεσή του αγάλματος.

Είχαν προηγηθεί έντονες συζητήσεις για τον σκοπό της παραμονής αυτών των αγαλμάτων στην πόλη που άλλοτε υπήρξε η πρωτεύουσα της Συνομοσπονδίας.

Μετά την δολοφονία του Τζορτζ Φλόιντ, στις ΗΠΑ ξέσπασε μια έντονη συζήτηση για τον σκοπό που υπηρετούσαν αυτά τα αγάλματα. Πολλά αφαιρέθηκαν ήδη από τις πρώτες ημέρες.

Την ώρα που κατέβαζαν το άγαλμα του στρατηγού Λι, το πλήθος φώναζε συνθήματα για το κίνημα Black Lives Matter.

Μιλώντας στο CNN, η 29χρονη Αλέξια Κλήβελαντ, δήλωσε ότι «το κλίμα ήταν ηλεκτρισμένο», ενώ η γεύση που της άφησε η εξέλιξη ήταν γλυκόπικρη.

«Χαίρομαι που βλέπω να το έχουν κατεβάσει, αλλά θα ήθελα να δω μεγαλύτερη πρόοδο σε θέματα όπως η αστυνομική βία και η ανισότητα στη στέγαση».

Βίντεο από την απομάκρυνση του αγάλματος

Crowds cheer as a towering statue of Gen. Robert E. Lee is removed in Virginia. It was the last Confederate statue remaining along Richmond’s historic Monument Avenue. https://t.co/PKG0oJahuX pic.twitter.com/YIJnsERraA

— CNN (@CNN) September 8, 2021