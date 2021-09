Ισχυρή σεισμική δόνηση μεγέθους 6 βαθμών της κλίμακας Ρίχτερ σημειώθηκε στις 8:18 (ώρα Ελλάδας) στην Αργεντινή.

Σύμφωνα με το Ευρωμεσογειακό Γεωλογικό Κέντρο, ο σεισμός καταγράφηκε 188 χιλιόμετρα βορειοδυτικά της πόλης Σάλτα και είχε εστιακό βάθος 176 χιλιόμετρα.

Felt #earthquake (#sismo) M6.0 strikes 188 km NW of #Salta (#Argentina) 7 min ago. Please report to: https://t.co/yJkKplFzDb pic.twitter.com/RibuWqn226

— EMSC (@LastQuake) September 13, 2021