Δανία: Συναυλία με 50.000 θεατές χωρίς μάσκες και αποστάσεις

Την Παρασκευή, η Δανία ήρε όλους τους περιορισμούς για τον κορωνοϊό. Οι μάσκες «έπεσαν», τα χαμόγελα επανήλθαν, όπως και ο συνωστισμός 50.000 θεατών στην πρώτη συναυλία χωρίς μέτρα.

Οι εικόνες το βράδυ του Σαββάτου στην Κοπεγχάγη θύμιζαν εποχές… προ κορωνοϊού. 50.000 άνθρωποι, ο ένας δίπλα στον άλλο και χωρίς μάσκες, χόρευαν σε ξέφρενους ρυθμούς. Σύμφωνα με τους διοργανωτές της συναυλίας και την εφημερίδα Jyllands-Posten, το ροκ συγκρότημα The Minds of 99 είναι το πρώτο από την έναρξη της πανδημίας στην Ευρώπη που παίζει σε ένα στάδιο χωρίς κανέναν περιορισμό αριθμού θεατών.

No masks, no rules, just music.

Denmark, the only European country with no COVID restrictions, hosted a ‘post-pandemic’ stadium concert with 50,000 people. pic.twitter.com/IpEV8U0zNV

