Παρίσι: Η Αψίδα του Θριάμβου καλυμμένη με χιλιάδες μέτρα υφάσματος (φωτογραφίες & βίντεο)

Ενώπιον ενός εντυπωσιακού θεάματος βρέθηκαν χιλιάδες Παριζιάνοι και τουρίστες, καθώς η εμβληματική Αψίδα του Θριάμβου τυλίχθηκε με 25.000 τ.μ. υφάσματος σε χρώμα ασημί και μπλε.

Οι εργάτες ανέβηκαν στην ύψους 50 μέτρων Αψίδα και ξεδίπλωσαν το ύφασμα.

Το «L’Arc de Triomphe, Wrapped» είναι έργο που οραματίστηκε ο Κρίστο και η σύζυγός του Ζαν- Κλοντ το 1962, όταν νοίκιαζαν ένα μικρό δωμάτιο κοντά στη Champs-Elysees.

Δεν θα δουν όμως το όνειρο τους να γίνεται πράξη. Ο Κρίστο γνωστός για τα μνημειακά του έργα, όπως το «αμπαλάζ» της Πον Νεφ στο Παρίσι ή του Ράιχσταγκ στο Βερολίνο, πέθανε τον Ιούνιο του 2020, σε ηλικία 84 ετών. Η σύζυγός του πέθανε το 2009.

Μαζί με την Ζαν-Κλοντ τύλιγαν εκτός από κτίρια, γέφυρες, πάρκα, ακόμη και πλωτές προβλήτες. Για να τυλίξει το Ράιχσταγκ είχε χρησιμοποιήσει 100.000 τ.μ. υφάσματος από αλουμίνιο.

Το κόστος ύψους 14 εκατ. ευρώ, καλύπτεται εξ ολοκλήρου από την πώληση των προπαρασκευαστικών μελετών, σχεδίων, μοντέλων και κολάζ του Κρίστο για το πρότζεκτ. Η μεταμόρφωση της Αψίδας έγινε την Κυριακή 12 Σεπτεμβρίου και θα διαρκέσει έως τις 3 Οκτωβρίου.

«Αυτό είναι το όραμα του Κρίστο και της Ζαν-Κλοντ. Είναι πολύ σημαντικό να προσέξουμε κάθε λεπτομέρεια που ήθελε ο Κρίστο», δήλωσε ο ανιψιός του καλλιτέχνη, μιλώντας στον Guardian. «Ήταν σχεδιασμένο από εκείνον μέχρι την τελευταία λεπτομέρεια και πρέπει να το τηρήσουμε αυτό. Αν ο κόσμος έρθει και πει ότι είναι όπως στα σκίτσα, αυτό σημαίνει ότι κάναμε καλή δουλειά», είπε.

Paris’ Arc de Triomphe is transformed into a tribute to late artist Christo. #AFP #ChristoParis #Christo

📸 GEOFFROY VAN DER HASSELT pic.twitter.com/ALiTswC5BN

— AFP Photo (@AFPphoto) September 14, 2021