Ισπανία: Βραβείο… άσχημης ντομάτας (βίντεο)

Σε αυτό τον διαγωνισμό, η ομορφιά θεωρείται μειονέκτημα, καθώς στόχος είναι η απόκτηση του τίτλου της «πιο άσχημης ντομάτας».

Κάποιο αγρότες έχουν τις δικές τους θεωρίες ως προς τον λόγο που οι ντομάτες τους βγαίνουν τόσο απαίσιες στην όψη.

Αλλά οι φετινοί νικητές τα αποδίδουν όλα στην τύχη.

«Δεν καλλιεργήσαμε άσχημες ντομάτες για να τις φέρουμε στον διαγωνισμό. Απλά κάποιες βγήκαν άσχημες και αυτό ήταν», αναφέρουν.

Ωστόσο ούτε οι πιο όμορφες ντομάτες γύρισαν σπίτι παραπονεμένες. Για την ακρίβεια δεν γύρισαν καν σπίτι αφού φαγώθηκαν στο πλαίσιο διαγωνισμού γεύσης.

and the Ugliest Tomato award goes to… pic.twitter.com/C8uNHkwwMv

— DW News (@dwnews) September 14, 2021