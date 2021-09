Πούτιν: Δεκάδες άτομα της συνοδείας μου με κορωνοϊό

Ο πρόεδρος της Ρωσίας, Βλαντίμιρ Πούτιν, επανέλαβε την Πέμπτη ότι θα χρειαστεί να παραμείνει για «λίγες ημέρες» σε αυτοαπομόνωση, καθώς δεκάδες άτομα της συνοδείας του προσβλήθηκαν από κορωνοϊό, σύμφωνα με το πρακτορείο TASS.

Ο κ. Πούτιν μίλησε μέσω βίντεο στη σύνοδο κορυφής της ομάδας ασφαλείας υπό την ηγεσία της Ρωσίας, που πραγματοποιήθηκε στο Τατζικιστάν.

Ο Ρώσος πρόεδρος σημείωσε ότι δεκάδες άτομα στη συνοδεία του βρέθηκαν θετικά στην COVID-19 προτού αυτός αυτοαπομονωθεί.

«Όπως γνωρίζετε, κρούσματα κορωνοϊού εντοπίστηκαν στον στενό μου κύκλο. Όχι μόνο ένας ή δύο, αλλά αρκετές δεκάδες» τόνισε.

