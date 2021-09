Κίνα: Πλήρως εμβολιασμένοι ένα δισ. άνθρωποι

Ο αριθμός των πολιτών στην Κίνα που έχουν εμβολιαστεί πλήρως κατά του κορωνοϊού ξεπέρασε το ένα δισεκατομμύριο, σύμφωνα με Κινέζο αξιωματούχο, τον οποίο επικαλείται το Γαλλικό Πρακτορείο.

Η χώρα με το μεγαλύτερο πληθυσμό στον πλανήτη (1,4 δισεκατομμύριο κάτοικοι), όπου ο κορωνοϊός έκανε την εμφάνισή του στα τέλη του 2019, είχε διαθέσει μέχρι τις 15 Σεπτεμβρίου συνολικά 2,16 δισεκατομμύρια δόσεις εμβολίων, ανακοίνωσε ο εκπρόσωπος του υπουργείου Υγείας Μι Φενγκ.

Σύμφωνα με τις κινεζικές αρχές, έχει εμβολιαστεί το 70% του πληθυσμού της χώρας.

