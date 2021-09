Αγγλία – Κορωνοϊός: Χαλάρωση των μέτρων για την είσοδο εμβολιασμένων τουριστών

Τη χαλάρωση των προϋποθέσεων για την είσοδο των εμβολιασμένων επισκεπτών στην Αγγλία, ένα μέτρο που αναμενόταν εναγωνίως από τον τουριστικό τομέα και τους αερομεταφορείς, ανακοίνωσε σήμερα η βρετανική κυβέρνηση.

Από τις 4 Οκτωβρίου, οι εμβολιασμένοι ταξιδιώτες που θέλουν να επισκεφθούν την Αγγλία δεν θα χρειάζεται να υποβάλλονται πλέον σε διαγνωστικό έλεγχο, εφόσον δεν προέρχονται από χώρα υψηλού κινδύνου, ανέφερε ο υπουργός Μεταφορών Γκραντ Σαπς με ανάρτησή του στο Twitter. Στη συνέχεια, από τα τέλη Οκτωβρίου, το μοριακό τεστ (PCR) που απαιτείται να γίνεται τη δεύτερη ημέρα μετά την άφιξη στην Αγγλία θα αντικατασταθεί από ένα φθηνότερο τεστ αντιγόνου.

Εφόσον οι ταξιδιώτες βρεθούν θετικοί, θα μπαίνουν σε απομόνωση και θα υποβάλλονται σε μοριακό τεστ, χωρίς επιπρόσθετο κόστος. Θα γίνεται επίσης ανάλυση των αποτελεσμάτων για να εντοπίζονται νέες παραλλαγές του κορωνοϊού.

TRAVEL UPDATE🔊: we’re making testing easier for travel 🧳💉 From Mon 4 Oct, if you’re fully vax you won’t need a pre-departure test before arrival into England from a non-red country and from later in Oct, will be able to replace the day 2 PCR test with a cheaper lateral flow.

