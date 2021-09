FDA: «Όχι» στην 3η δόση στο σύνολο του πληθυσμού – «Ναι» για ηλικιωμένους και ευπαθείς

Η συμβουλευτική επιτροπή της υπηρεσίας Τροφίμων και Φαρμάκων (FDA) ψήφισε κατά της έγκρισης της χορήγησης αναμνηστικών δόσεων του εμβολίου των Pfizer/BioNTech για την Covid-19 στο σύνολο του πληθυσμού άνω των 16 ετών.

Η πρόταση αυτή θα μπορούσε να ερμηνευτεί ως πλήγμα στη στρατηγική που ακολουθεί η κυβέρνηση του προέδρου Τζο Μπάιντεν για την αντιμετώπιση της πανδημίας. Ο Αμερικανός πρόεδρος είχε ανακοινώσει ότι θα ξεκινούσε η εκστρατεία χορήγησης αναμνηστικών δόσεων για όλους, οκτώ μήνες μετά τον αρχικό εμβολιασμό τους, υπό την προϋπόθεση ότι θα την ενέκρινε η FDA. Οι Αμερικανοί ειδικοί ωστόσο έκριναν ότι η χορήγηση τρίτης δόσης μπορεί να είναι δικαιολογημένη μόνο για μια περιορισμένη ομάδα του πληθυσμού, δηλαδή για τους ηλικιωμένους.

Οι συστάσεις της επιτροπής δεν είναι δεσμευτικές, αλλά η FDA πολύ σπάνια δεν τις ακολουθεί. Μπορεί όμως να απορρίψει την πρόταση, όπως έκανε πρόσφατα, όταν ενέκρινε το αμφιλεγόμενο φάρμακο της εταιρείας Biogen Inc για το Αλτσχάιμερ.

Στην ψηφοφορία, οι περισσότεροι ειδικοί (ερευνητές, επιδημιολόγοι, λοιμωξιολόγοι και άλλοι) τάχθηκαν κατά της χορήγησης αναμνηστικής δόσης στο σύνολο του πληθυσμού, με ψήφους 16 κατά και μόνο 2 υπέρ. Οι επιστήμονες εξέφρασαν κυρίως την ανησυχία τους όσον αφορά τον κίνδυνο εμφάνισης μυοκαρδίτιδας στους εφήβους και τους νεαρούς άνδρες.

The vote question was set up to fail, calling for a blanket approval for all age 16+ (related to aggressive Pfizer EUA request). How could that possibly be voted for in favor when such broad data do not exist anywhere?

Of course, the vote was 16 to 3 against. pic.twitter.com/8aNB7o2k4E

— Eric Topol (@EricTopol) September 17, 2021