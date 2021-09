SpaceX -Τρεις μέρες στο διάστημα: Πίτσα, μεσογειακό αρνάκι, λίγα απρόοπτα, υψηλές γνωριμίες

Το σκάφος της SpaceX με τους τέσσερις ερασιτέχνες αστροναύτες προσθαλασσώθηκε τις πρώτες πρωινές ώρες Ελλάδος (βράδυ Σαββάτου τοπική ώρα) στον Ατλαντικό Ωκεανό, στα ανοικτά των ακτών της Φλόριντα, έπειτα από τρεις ημέρες ταξιδιού στο διάστημα.

Το γεγονός σηματυοδοτεί την ιστορικά πρώτη επιτυχή αποστολή σε τροχιά γύρω από τη Γη, άνευ συνοδείας επαγγελματία αστροναύτη ή κοσμοναύτη.

Η προσθαλάσσωση έγινε την προβλεπόμενη ώρα, στις 19:00 (ώρα ανατολικής ακτής των ΗΠΑ· στις 02:00 ώρα Ελλάδας), σύμφωνα με τα πλάνα που αναμεταδόθηκαν απευθείας από την εταιρεία του μεγιστάνα της Tesla, Ιλον Μασκ.

Η κάψουλα ονόματι Resilience εισήλθε στην ατμόσφαιρα με τις θερμοκρασίες λόγω της τριβής να φθάνουν στο εξωτερικό της τους 1.927° Κελσίου. Σύμφωνα με την εταιρεία, οι επιβαίνοντες φόραγαν στολές ικανές να τους κρατήσουν δροσερούς αν η καμπίνα των επιβατών θερμαινόταν υπερβολικά.

Τέσσερα μεγάλα αλεξίπτωτα επιβράδυναν την κάθοδο της κάψουλας στα 24,14 χιλιόμετρα την ώρα.

Η κάψουλα και το τετραμελές πλήρωμά της ανακτήθηκε από τα πλοία της SpaceX και η έξοδος των τεσσάρων αναμενόταν ολοκληρώθηκε σε περίπου μια ώρα.

Πλάνα από το εσωτερικό της κάψουλας εικόνιζαν τους τέσερις διαστημικούς ταξιδιώτες ήρεμους, κατά την διάρκεια της προσθαλάσσωσης.

Η αποστολή, που βαπτίστηκε Inspiration4, αναχώρησε την Τετάρτη από το Διαστημικό Κέντρο Κένεντι, στο Ακρωτήριο Κανάβεραλ, με επαναχρησιμοποιούμενο πύραυλο δύο σταδίων Falcon 9 της SpaceX. Μέσα σε τρεις ώρες, η κάψουλα είχε φθάσει σε ύψος τροχιάς, στα 585 χιλιόμετρα, πιο μακριά από τον Διεθνή Διαστημικό Σταθμό κι από το τηλεσκόπιο Χαμπλ, πιο μακριά από οποιαδήποτε άλλη διαστημική αποστολή μετά το τέλος αυτών στη Σελήνη, δηλαδή του προγράμματος Apollo της NASA, το 1972.

Η αποστολή ήταν η πρώτη του εγχειρήματος του Ιλον Μασκ στον τομέα του τουρισμού στο διάστημα και θεωρείται ως άλμα έναντι των ανταγωνιστών του στο συγκεκριμένο πεδίο.

«Εκ μέρους της SpaceX, καλώς ήρθατε πίσω στη Γη» ακούστηκε μέσα στην κάψουλα αμέσως μόλις αυτή ακούμπησε την επιφάνεια της θάλασσας: «Η αποστολή σας, έδειξε ότι το διάστημα μας χωράει όλους»,

Η κάψουλα Dragon έφτασε στο εξαιρετικά μεγάλο υψόμετρο των 585 χιλιομέτρων ξεπερνώντας κατά 160 χιλιόμετρα τον Διεθνή Διαστημικό Σταθμό.

Όταν η κάψουλα άνοιξε, από το παραπλέον πλοίο ανάκτησης, και οι τέσσερις επιβάτες φαίνονταν χαρούμενοι και ευτυχείς.

Υπεβλήθησαν, εξυπακούεται, και σε ιατρικές εξετάσεις προτού μεταφερθούν με ελικόπτερο στο Διαστημικό Κέντρο Κένεντι, όπου έσμιξαν ξανά με τις οικογένειές τους.

