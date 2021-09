Ρωσία: Οκτώ νεκροί από τους πυροβολισμούς σε πανεπιστήμιο στη Σιβηρία

Οκτώ άτομα έχασαν τη ζωή τους όταν ένοπλος άνοιξε πυρ σε πανεπιστήμιο στην πόλη Περμ της Σιβηρίας, στη Ρωσία, σύμωνα με νεότερο απολογισμό των τοπικών υπηρεσιών ασφαλείας.

Προηγούμενος απολογισμός έκανε λόγο για πέντε νεκρούς και έξι τραυματίες.

Ο ένοπλος -ο οποίος κατά τις ρωσικές αρχές φοιτούσε στο πανεπιστήμιο- τέθηκε υπό κράτηση λίγο μετά το περιστατικό στο κρατικό πανεπιστήμιο του Περμ, το οποίο βρίσκεται περίπου 1.300 χιλιόμετρα ανατολικά της Μόσχας, δήλωσε εκπρόσωπος του πανεπιστημίου και η αστυνομία.

Σύμφωνα με οπτικό υλικό, φοιτητές πηδούσαν από παράθυρα του πρώτου ορόφου για να σωθούν.

#BREAKING : Shooting reported at Russian university, harrowing footage shows students jumping out of windows to escape gunman

Φοιτητές και καθηγητές παρέμειναν κλεισμένοι σε αίθουσες, μετέδωσε από την πλευρά του το πρακτορείο ειδήσεων TASS.

Το πανεπιστήμιο προέτρεψε όσους μπορούν να απομακρυνθούν από την πανεπιστημιούπολη.

UPDATE: Eight people were confirmed killed, six injured in a shooting on the campus of a university in the Russian city of Permhttps://t.co/gV0sv3xUdE pic.twitter.com/0IIUBUxUls

— RT (@RT_com) September 20, 2021