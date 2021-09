Ρωσία: «Έγκλημα μίσους από 18χρονο φοιτητή» το μακελειό σε πανεπιστήμιο στη Σιβηρία

Έναν 18χρονο εν ενεργεία φοιτητή του ιδρύματος αναδεικνύουν οι αρχές της Ρωσίας ως δράστη του μακελειού σε πανεπιστήμιο της πόλης Περμ στη Σιβηρία, που κόστισε τη ζωή σε οκτώ άτομα και προκάλεσε επίσης τουλάχιστον έξι τραυματισμούς.

Σύμφωνα με τοπικά ΜΜΕ, τα οποία επικαλείται το πρακτορείο Reuters, ο 18χρονος φέρεται να είχε αναρτήσει φωτογραφία στα social media, στην οποία κρατούσε μια καραμπίνα.

Μάλιστα, νέα βίντεο που κυκλοφόρησαν στο Twitter δείχνουν έναν οπλισμένο άνδρα να εισέρχεται στον χώρο του πανεπιστημίου.

#Gunman in #Russia’s Perm University open fire, kills 8, wounds several others. ▪️Attacker has been neutralized. pic.twitter.com/qAeU9exHaE — EHA News (@eha_news) September 20, 2021

«Το σκεφτόμουν για πολύ καιρό, εδώ και χρόνια και κατάλαβα ότι έχει έρθει η στιγμή να κάνω αυτό που ονειρευόμουν», φέρεται να έγραψε στην ανάρτησή του, περιγράφοντας την επίθεση.

Ο εν λόγω λογαριασμός στα social media απενεργοποιήθηκε μετά την επίθεση, προσθέτει το Reuters, το οποίο σημειώνει πως ο δράστης είπε πως «η πράξη του δεν είχε πολιτικά ή θρησκευτικά κίνητρα, αλλά υποκινήθηκε μόνο από μίσος».

Δεν έχει ακόμη διευκρινιστεί επίσημα αν ο δράστης σκοτώθηκε ή τέθηκε υπό κράτηση, με διαφορετικές εκδοχές να μεταδίδονται από ρωσικά και διεθνή μέσα.

Βίντεο που ανήρτησε ο ανταποκριτής του Independent στη Μόσχα απεικονίζει τη στιγμή που αστυνομικός πυροβολεί και εξουδετερώνει τον δράστη, ο οποίος φαίνεται προς στιγμή να έχει τις αισθήσεις του.

Footage shows moment police shoot 18 year old gunman. An eyewitness told me that police and special units arrived at the scene within a few minutes. That quick response likely saved many lives. pic.twitter.com/isuhnmOJjb — Oliver Carroll (@olliecarroll) September 20, 2021

Την ίδια ώρα, σοκάρουν οι εικόνες από την ώρα της επίθεσης, με άλλους παρόντες φοιτητές να πηδούν από τα παράθυρα το πρώτου ορόφου προκειμένου να γλιτώσουν.

Gunman attacks a university in the Russian city of Perm. Deaths and injuries being reported. Faculty and students were filmed jumping out of windows pic.twitter.com/DyNHPEaLwR — Murad Gazdiev (@MuradGazdiev) September 20, 2021