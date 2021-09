ΗΠΑ: Από Νοέμβριο χαλαρώνουν τα μέτρα για εμβολιασμένους ταξιδιώτες από ΕΕ, Βρετανία

Οι Ηνωμένες Πολιτείες θα επιτρέψουν την είσοδο από τις «αρχές Νοεμβρίου» σε όλους τους ταξιδιώτες που φθάνουν από το εξωτερικό υπό τον όρο να έχουν εμβολιαστεί πλήρως κατά της Covid-19, ανακοίνωσε σήμερα ο Λευκός Οίκος.

Οι ταξιδιώτες θα πρέπει επίσης να κάνουν τεστ εντός τριών ημερών πριν από το ταξίδι τους προς τις ΗΠΑ και να φορούν μάσκα.

Ένα σύστημα παρακολούθησης των ταξιδιωτών θα εφαρμοστεί από τις αεροπορικές εταιρίες, οι οποίες θα πρέπει να συλλέγουν τις πληροφορίες που επιτρέπουν την επικοινωνία με τους ταξιδιώτες, ανακοίνωσε ο συντονιστής του Λευκού Οίκου για την αντιμετώπιση της πανδημίας Τζεφ Ζάιεντς.

Η Ουάσιγκτον αίρει συνεπώς περιορισμούς που ίσχυαν από τον Μάρτιο του 2020 για τους ταξιδιώτες που προέρχονταν κυρίως από την Ευρωπαϊκή Ένωση, τη Βρετανία ή την Κίνα, και οι οποίοι εφαρμόστηκαν στη συνέχεια για την Ινδία και τη Βραζιλία.

Ο Τζεφ Ζάιεντς επέμεινε στο γεγονός ότι αυτή η απόφαση, η οποία λαμβάνεται σε μια συγκυρία μεγάλης έντασης μεταξύ της Γαλλίας και των ΗΠΑ, «υπαγορεύτηκε από την επιστήμη».

Οι ΗΠΑ είχαν τον χρόνο, σύμφωνα με τον αξιωματούχο, να δημιουργήσουν ένα παγκόσμιο σύστημα βασισμένο στα «άτομα» και όχι στις διαφορές ως προς τη θεραπεία ανάλογα με τις χώρες προέλευσης.

Δεν διευκρίνισε επί του παρόντος ποια εμβόλια θα αναγνωριστούν από τις ΗΠΑ για να επιτρέπεται η είσοδος των ταξιδιωτών.

Ο συντονιστής του Τζο Μπάιντεν για την αντιμετώπιση της πανδημίας διευκρίνισε εξάλλου ότι οι μη εμβολιασμένοι Αμερικανοί που θα επιστρέψουν στις ΗΠΑ μετά μια διαμονή στο εξωτερικό θα υποβληθούν σε ακόμη πιο αυστηρές απαιτήσεις για τεστ.

Θα τους ζητείται να υποβάλλονται σε τεστ την ημέρα που προηγείται της επιστροφής τους και να υποβάλλονται εκ νέου σε τεστ μετά την άφιξή τους στο αμερικανικό έδαφος.

Ο Λευκός Οίκος σκλήρυνε τους τόνους τις τελευταίες εβδομάδες και εξέδωσε πολυάριθμες ανακοινώσεις για να επιβάλει τον εμβολιασμό εκεί όπου οι ομοσπονδιακές αρχές έχουν τα μέσα. Ωστόσο δεν έχει λάβει επί του παρόντος μια από τις πιο δραστικές αποφάσεις στο πλαίσιο της εξουσίας του, δηλαδή να επιβάλει τον εμβολιασμό στις εσωτερικές πτήσεις στις ΗΠΑ.

Οι νέοι κανόνες αποτελούν μέρος μια ευρύτερης πολιτικής σε ό,τι αφορά τα διεθνή ταξίδια, δήλωσε στο Reuters πηγή με γνώση του θέματος.

«Χαιρετίζουμε την ανακοίνωση των Ηνωμένων Πολιτειών ότι οι πλήρως εμβολιασμένοι ταξιδιώτες της ΕΕ θα μπορούν σύντομα να ταξιδέψουν ξανά στις ΗΠΑ», γράφει στο Twitter η Ευρωπαϊκή Επιτροπή.

We welcome US announcement that fully vaccinated EU travellers will soon be able to travel to the US again.

A long-awaited step for separated families & friends, and good news for business.

We’ll continue working for safe travel.#EUCovidCertificate pic.twitter.com/SV5VsXf7Ba

— European Commission 🇪🇺 (@EU_Commission) September 20, 2021