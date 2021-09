ΗΠΑ: Περιστατικό με πυροβολισμούς σε σχολείο της Βιρτζίνια (Βίντεο)

Δύο μαθητές τραυματίστηκαν ελαφρά από πυροβολισμούς σε ένα λύκειο στη Βιρτζίνια των ΗΠΑ, στην πολλοστή επίθεση που σημειώνεται σε σχολικό ίδρυμα των ΗΠΑ, όπως ανακοίνωσε η τοπική αστυνομία.

«Δύο άτομα μεταφέρθηκαν σε νοσοκομείο, με τραύματα από σφαίρες, που δεν φαίνεται να θέτουν σε κίνδυνο τη ζωή τους», ανέφεραν οι αρχές της πόλης Νιούπορτ Νιους. Σύμφωνα με τον ιστότοπο kiro7.com, τα θύματα είναι δύο 17χρονοι μαθητές του Λύκειου Χέριτεϊτζ.

Άλλοι δύο μαθητές μεταφέρθηκαν σε νοσοκομείο αφού τραυματίστηκαν κατά την εκκένωση του κτιρίου. Ο δράστης διέφυγε.

There’s been another school shooting: Two people have reportedly been shot at Heritage High School in Newport News, Virginia. pic.twitter.com/5VnECGscb0

— The Recount (@therecount) September 20, 2021