«Μιλήσατε με τη Θάτσερ για τον ρόλο;» – Η αντίδραση της Tζίλιαν Αντερσον σε μια… αφοπλιστική ερώτηση

Μπορεί η Μάργκαρετ Θάτσερ να πέθανε πριν από οκτώ χρόνια, ωστόσο, ακόμη το όνομά της… δημιουργεί ειδήσεις.

Αφορμή – για πολλά σαρκαστικά σχόλια και γέλιο στα social media – αποτέλεσε αυτή τη φορά η, όχι και τόσο εύστοχη, ερώτηση προς τη Τζίλιαν Άντερσον τη βραδιά των βραβείων Emmy, όπου η Aγγλοαμερικανή ηθοποιός απέσπασε το βραβείο Α΄ Γυναικείου Ρόλου για την εκπληκτική της ερμηνεία ως «Σιδηρά Κυρία» στο «The Crown» του Netflix.

Στο 02:34 η… επίμαχη ερώτηση προς την Τζίλιαν Αντερσον

«Έχετε μιλήσει μαζί της καθόλου για τον ρόλο;», ήταν η αφοπλιστική ερώτηση Αμερικανίδας δημοσιογράφου προς την Άντερσον, προκαλώντας σύγχυση και χαμόγελα στους θεατές και στα social media.

Όχι, όμως στην ίδια την ηθοποιό, που κατάφερε μεν να κρατήσει τα προσχήματα, αν και το μειδίαμα και η έκφραση του προσώπου της… μίλησαν από μόνα τους: «Εμμμμ, όχι δεν έχω μιλήσει μαζί της», ήταν η απάντηση της.

It’s this that killed me. pic.twitter.com/gGy3jnyS0c

— Matt (@Matt_in_London) September 20, 2021