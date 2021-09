Αγωγή Τραμπ στην ανιψιά του και στους New York Times 

Την ανιψιά του καθώς και τους New York Times μηνύει ο πρώην πρόεδρος των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ, λόγω ενός ρεπορτάζ του 2018 το οποίο αφορούσε σε φορολογικές του υποθέσεις.

Η αγωγή Τραμπ, που κατατέθηκε στη Νέα Υόρκη, κατηγορεί την Μαίρη Τραμπ και τους συντάκτες της εφημερίδας ότι «εμπλέκονται σε ύπουλη συνωμοσία» για την απόκτηση εμπιστευτικών εγγράφων.

Ισχυρίζεται ότι η 56χρονη Μαίρη Τραμπ παραβίασε μια συμφωνία διακανονισμού που της απαγόρευε την αποκάλυψη των εγγράφων. Η ίδια είχε αποκαλύψει ότι είναι η πηγή των πληροφοριών της ιστορίας στο πλαίσιο των απομνημονευμάτων της το 2020.

Η κυρία Τραμπ είναι η κόρη του Φρεντ Τραμπ Τζούνιορ, αδερφού του πρώην προέδρου, ο οποίος πέθανε το 1981 σε ηλικία 42 ετών. Η ίδια δεν έχει σχολιάσει ακόμα την αγωγή του θείου της.

Ο Ντόναλντ Τραμπ κατ’ εξακολούθηση αρνείται τις κατηγορίες εναντίον του, ενώ είχε προσπαθήσει –ανεπιτυχώς- να σταματήσει την έκδοση του βιβλίου της ανιψιάς του: Too Much and Never Enough: How My Family Created the World’s Most Dangerous Man.

Την περασμένη Τρίτη κατατέθηκε αγωγή εναντίον τριών δημοσιογράφων των New York Times (Σούζαν Κραιγκ, Ντέιβιντ Μπάρστοου και Ράσελ Μπούτνερ) με την κατηγορία της συνεργασίας με την κυρία Τραμπ ως μέρος μιας βεντέτας εναντίον του.

Στην αγωγή υπάρχει ο ισχυρισμός ότι ο Τραμπ «υπέστη σημαντικές ζημιές» και δηλώνει ότι ζητά αποζημίωση 100 εκατ. δολαρίων.

Μία από τις δημοσιογράφους που αναφέρθηκε στην αγωγή, η κυρία Κρεγκ, έγραψε στο Twitter απαντώντας στους ισχυρισμούς: «Χτύπησα την πόρτα της Μαίρης Τραμπ. Εκείνη άνοιξε. Νομίζω ότι το λένε δημοσιογραφία».

Η εκπρόσωπος των New York Times δήλωσε ότι η κάλυψη του θέματος από την εφημερίδα «βοήθησε τους πολίτες να ενημερωθούν μέσω σχολαστικών αναφορών για ένα θέμα υπέρτατου δημοσίου συμφέροντος» και ότι η αγωγή ήταν «μια προσπάθεια να φιμώσουν ανεξάρτητους ειδησεογραφικούς οργανισμούς».

Πέρυσι, η κ. Τραμπ κατέθεσε τη δική της αγωγή κατηγορώντας τον κ. Τραμπ και δύο μέλη της οικογένειας για απάτη και συνωμοσία, υποστηρίζοντας ότι ο τότε πρόεδρος, η αδελφή του Μαριάν Τραμπ Μπάρι και ο αδελφός Ρόμπερτ Τραμπ – που πέθανε τον περασμένο Αύγουστο – προχώρησαν σε απάτη εναντίον της σε κληρονομικό ζήτημα.

Πηγή: BBC

