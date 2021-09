«Παρίσι, σύνελθε»: Ο Τζόνσον …νουθετεί τη Γαλλία για την AUKUS

Με μία όχι και τόσο διπλωματική γλώσσα, ο πρωθυπουργός της Βρετανίας Μπόρις Τζόνσον κάλεσε τη Γαλλία σήμερα να «συνέλθει» και «να κάνει τη χάρη» (σταματώντας, προφανώς, την κριτικής της) έναντι της τριμερούς συμμαχίας AUKUS.

Σε δηλώσεις του, μία ημέρα μετά τη συνάντησή του με τον Πρόεδρο Μπάιντεν στην Ουάσιγκτον, ο Τζόνσον είπε σε δημοσιογράφους:

“Prenez un grip about all this and donnez-moi un break”

U.K. Prime Minister Boris Johnson brushes aside French outrage over a submarine deal hatched by Britain, the U.S. and Australia

— Bloomberg UK (@BloombergUK) September 22, 2021