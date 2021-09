ΗΠΑ: Πυροβολισμοί σε σούπερ μάρκετ στο Τενεσί – Ένας νεκρός

Ένοπλος άνοιξε πυρ σε ένα σούπερ μάρκετ στο Τενεσί, με αποτέλεσμα να σκοτωθεί ένας άνθρωπος και να τραυματιστούν άλλοι 12, προτού ο δράστης αυτοκτονήσει, ανακοίνωσε η αστυνομία της αμερικανικής πολιτείας.

Συναγερμός σήμανε στις αρχές για περιστατικό με πυροβολισμούς σε ένα σούπερ μάρκετ της αλυσίδας Kroger, στο Κόλιερβιλ, μιας πόλης στα προάστια του Μέμφις, στις 13.30 τοπική ώρα (21.30 ώρα Ελλάδας).

«Όταν φθάσαμε εκεί, είχαν τραυματιστεί πολλοί άνθρωποι», δήλωσε ο Ντέιλ Λέιν, αρχηγός της αστυνομίας του Κόλιεβιλ. Δώδεκα εξ αυτών μεταφέρθηκαν στο νοσοκομείο και ένας πέθανε, επιβεβαίωσε. Ο ένοπλος αυτοκτόνησε με το όπλο του.

Ο αρχηγός της αστυνομίας του Κόλιερβιλ χαρακτήρισε το σκηνικό «φρικιαστικό». «Δεν έχω ποτέ δει κάτι παρόμοιο στα 34 χρόνια της καριέρας μου», είπε.

«Βρήκαμε ανθρώπους να κρύβονται σε καταψύκτες και σε κλειστά γραφεία», περιέγραψε ο Λέιν.

BREAKING UPDATE: An updated look at the Collierville Kroger scene after a reported shooting https://t.co/GOJ7UaeiVE pic.twitter.com/VDCpDY3xYB — Action News 5 (@WMCActionNews5) September 23, 2021

BREAKING Massive scene at Kroger on Byhalia at Poplar in Collierville. Reports of active shooter. ⁦@3onyourside⁩ pic.twitter.com/tyQ5yfP7gh — Zaneta Lowe (@wregzaneta) September 23, 2021