Η καταιγίδα Σαμ ενισχύθηκε σε τυφώνα

Σε τυφώνα ενισχύθηκε η καταιγίδα Σαμ, ενώ αναμένεται να ενισχυθεί ακόμη περισσότερo μέχρι το πρωί του Σαββάτου, ανακοίνωσε το Εθνικό Κέντρο Τυφώνων των ΗΠΑ (NHC).

Ο τυφώνας βρίσκεται επί του παρόντος στον Ατλαντικό, περίπου 2.365 χιλιόμετρα ανατολικά – νοτιοανατολικά από τις Υπήνεμες Νήσους.

Οι άνεμοι φτάνουν σε ταχύτητα τα 120 χιλιόμετρα την ώρα.

Sam is now a hurricane over the central tropical Atlantic. Expected to continue to rapidly strengthen and become a major hurricane tonight or early Saturday. See https://t.co/tW4KeFW0gB for details pic.twitter.com/N1bgqXHaPm

— National Hurricane Center (@NHC_Atlantic) September 24, 2021