Γκρέτα Τούνμπεργκ: Γερμανία, από τους μεγαλύτερους «κακούς» για το κλίμα

Βέλη κατά της Γερμανίας εκτόξευσε η ακτιβίστρια για το περιβάλλον Γκρέτα Τούνμπεργκ, η οποία έγινε γνωστή σε όλον τον κόσμο το 2018 μετά την μοναχική διαμαρτυρία της για την κλιματική αλλαγή έξω από το σουηδικό κοινοβούλιο στη Στοκχόλμη.

Με επικεφαλής την Τούνμπεργκ πραγματοποιήθηκε μια μεγάλη διαμαρτυρία ακτιβιστών για το κλίμα, με τη Σουηδή να σημειώνει ότι κανένα από τα κόμματα που παίρνουν μέρος στις εκλογές της Κυριακής δεν έχει επαρκή σχέδια για την αντιμετώπιση της υπερθέρμανσης του πλανήτη.

Η γνωστή ακτιβίστρια μίλησε σε πλήθος έξω από το κτίριο του γερμανικού κοινοβουλίου στο Βερολίνο, μία από τις 470 πόλεις όπου είχαν προγραμματιστεί συγκεντρώσεις, λιγότερο από 48 ώρες πριν ανοίξουν οι κάλπες.

Αν και πολλοί διαδηλωτές για το κλίμα είναι ψηφοφόροι των Πρασίνων, αυτό δεν ήταν ένα συλλαλητήριο για το κόμμα τόνισε η 18χρονη.

«Θυμηθείτε ότι μόνο η ψηφοφορία δεν θα είναι αρκετή. Πρέπει να συνεχίσουμε να βγαίνουμε στους δρόμους και να απαιτούμε από τους ηγέτες μας να αναλάβουν πραγματική δράση για το κλίμα».

«Η Γερμανία αποτελεί την πλουσιότερη χώρα της Ευρωπαϊκής Ενωσης και ταυτόχρονα τη μεγαλύτερη πηγή εκπομπών διοξειδίου του άνθρακα. Αυτό την καθιστά αντικειμενικά ως έναν από τους μεγαλύτερους κακούς για το κλίμα», είπε η κ. Τούνμπεργκ.

“Germany is objectively one of the biggest climate villains,” @GretaThunberg said in a speech during the Fridays for Future protest in Berlin. pic.twitter.com/EYADJB5Bxm

— DW News (@dwnews) September 24, 2021