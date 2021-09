Ισπανία: Ποτάμια λάβας ρέουν από το ηφαίστειο της Λα Πάλμα (βίντεο)

Ποτάμια λάβας έρρεαν από το ηφαίστειο Κούμπρε Βιέχα προκαλώντας εκρήξεις, που ήταν ορατές στον σκοτεινό ουρανό, καθ’ όλη τη διάρκεια της νύχτας στην ισπανική νήσο Λα Πάλμα, όπου το αεροδρόμιο έκλεισε, καθώς η εκρηκτική δραστηριότητα εντάθηκε και εισήλθε στην πιο έντονη φάση της έως τώρα.

🇪🇸🌋La Palma Volcano

Recent footage of the new magma flows: more and more lava is coming out of the crater and there are two new eruptive mouths.#Spain pic.twitter.com/HRT4q0OC0J

— The RAGEX – News (@theragex) September 24, 2021