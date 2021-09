Σασόλι σε Σολτς: H Ευρώπη χρειάζεται έναν ισχυρό και αξιόπιστο εταίρο στο Βερολίνο

Ο επικεφαλής του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, Νταβίντ Σασόλι, συνεχάρη τον Όλαφ Σολτς για την εκλογική νίκη.

«Συγχαρητήρια για τη νίκη σας!», έγραψε στο Twitter ο Νταβίντ Σασόλι, μέλος της κεντροαριστερής πολιτικής συμμαχίας στο Eυρωκοινοβούλιο. Ήταν η πρώτη επίσημη αντίδραση της Ευρωπαϊκής Ένωσης στο αποτέλεσμα των γερμανικών εκλογών.

«Έπειτα απ’ αυτήν την ιστορική κρίση, δεν υπάρχει καιρός για χάσιμο: η Ευρώπη χρειάζεται έναν ισχυρό και αξιόπιστο εταίρο στο Βερολίνο για να συνεχίσουμε την κοινή δουλειά μας για μια κοινωνική και πράσινη ανάκαμψη» πρόσθεσε ο Σασόλι, αναφερόμενος στην πανδημία της Covid-19.

Congratulations @OlafScholz and @spdde on your victory! After this historic crisis, there is no time to lose: Europe needs a strong and reliable partner in Berlin to continue our common work for a social and green recovery.

