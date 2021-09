ΗΠΑ: Τι γυρεύει ένα κοπάδι… γίδες μέσα στην Ατλάντα; (βίντεο)

Δεν βγήκε σε καλό στους κατοίκους της Ατλάντα η ιδέα να φέρουν ένα κοπάδι… κατσίκια για να καθαρίσουν τα αγριόχορτα σε γειτονιά της μεγαλούπολης του αμερικανικού Νότου.

Σύμφωνα με πληροφορίες τα ζωντανά τα έφερε ένα σούπερ μάρκετ στη γειτονιά Μπάκχεντ για να… σαρώσουν τη χορταριασμένη αυλή του, αλλά τα κατσίκια που ήρθαν ήταν πολύ περισσότερα από όσα αναμένονταν…

Οι κατσίκες εξέφρασαν την ευγνωμοσύνη τους για την αλλαγή περιβάλλοντος και την προσφορά νέας τροφής, δοκιμάζοντας – χωρίς μεγάλη ευχαρίστηση είναι η αλήθεια – τη βλάστηση σε κήπους και πεζοδρόμια της πόλης της Τζόρτζια.

Παράλληλα έδειξαν την πειθαρχία τους στοιχιζόμενες στο πεζοδρόμιο, όπως φαίνεται στο βίντεο που ταξίδεψε από άκρου εις άκρον στις ΗΠΑ χάρη στο τηλεοπτικό δίκτυο ABC. Μόνο τον ποδηλατόδρομο δε φάνηκε να σέβονται, μετατρέποντάς τον σε κατσικόδρομο.

NOT A BAAAAD DAY: A herd of goats got loose in an Atlanta neighborhood after being brought in to help clear weeds—and decided to enjoy the nice weather instead.

Animal Control was called in to help round up the goats. https://t.co/opxEjDJXmm pic.twitter.com/cQ26NbnnTv

— ABC News (@ABC) September 28, 2021