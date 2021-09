Κομισιόν: Το μέλλον της Αλβανίας είναι στην Ευρωπαϊκή Ένωση

Η Αλβανία ανήκει στην Ευρωπαϊκή Ένωση στο μέλλον και είναι του μπλοκ η απόφαση για συνέχιση των ενταξιακών συνομιλιών, δήλωσε σήμερα Τρίτη η πρόεδρος της Κομισιόν, Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν, κατά τη διάρκεια επίσκεψής της στη χώρα.

«Το μέλλον της Αλβανίας είναι στην Ευρωπαϊκή Ένωση», δήλωσε αφότου επισκέφθηκε ένα σχολείο μαζί με τον Αλβανό πρωθυπουργό Έντι Ράμα.

I’m so glad to inaugurate the Korb Muça School and Europa Kindergarten.

The EU helped rebuild it after the devastating earthquake of November 2019.

It is a beautiful symbol of the enduring friendship between the EU and Albania, and of our common future. pic.twitter.com/5UlvDwlQWC

