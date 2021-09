Εκουαδόρ: Αιματηρή σύρραξη σε φυλακή – 116 κρατούμενοι νεκροί

Μακελειό άνευ προηγουμένου σημειώθηκε στις μεγαλύτερες φυλακές του Εκουαδόρ, όπου μετά από σύρραξη ανάμεσα σε μέλη συμμοριών, νεκροί έπεσαν 116 κρατούμενοι.

Πολλοί κρατούμενοι βρέθηκαν αποκεφαλισμένοι, άλλοι πέθαναν μετά από πυρά εναντίον τους, ενώ υπήρξαν και νεκροί από χειροβομβίδες.

A riot sparked by gangs in one of Ecuador’s largest prisons has left at least 116 inmates dead.

Several prisoners were decapitated, others were shot and some were killed by grenades. pic.twitter.com/pdQwArJPPb

