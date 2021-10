Αυστραλία: Ανοίγει ξανά τα σύνορα έπειτα από 18 μήνες

Η Αυστραλία θα αρχίσει να ανοίγει τα σύνορά της από τον Νοέμβριο, δήλωσε ο πρωθυπουργός της χώρας Σκοτ Μόρισον, 18 μήνες αφότου απαγορεύθηκε στους Αυστραλούς να ταξιδεύουν στο εξωτερικό, στη σκιά της πανδημίας του κορωνοϊού.

Όπως δήλωσε ο κ. Μόρισον, όσοι Αυστραλοί και κάτοικοι της χώρας έχουν εμβολιαστεί κατά της COVID-19 θα μπορούν να ταξιδέψουν εκτός Αυστραλίας «τις επόμενες εβδομάδες», μόλις έχει ανοσοποιηθεί το 80% του πληθυσμού.

«Έχει έρθει η ώρα να δώσουμε πίσω στους Αυστραλούς τη ζωή τους. Σώσαμε ζωές. Σώσαμε περιουσίες, αλλά πρέπει να συνεργαστούμε για να διασφαλίσουμε ότι οι Αυστραλοί θα μπορέσουν να επιστρέψουν στη ζωή που είχαν προηγουμένως. Προετοιμαζόμαστε για αυτό και η Αυστραλία θα είναι έτοιμη να απογειωθεί πολύ σύντομα», τόνισε ο κ. Μόρισον στη διάρκεια συνέντευξης Τύπου.

Ο Αυστραλός πρωθυπουργός εξήγησε ότι όσοι θα επιστρέφουν από το εξωτερικό στην Αυστραλία θα πρέπει να παραμένουν σε καραντίνα για επτά ημέρες στο σπίτι τους και όχι όπως ισχύει τώρα 14 ημέρες σε ξενοδοχείο.

#UPDATE Australia will begin to reopen its borders next month, 18 months after citizens were banned from travelling overseas without permission.

Vaccinated Australians will be able to return home and travel overseas “within weeks”, says PM, as 80% vaccination target is met pic.twitter.com/JEuMJyOktL

— AFP News Agency (@AFP) October 1, 2021