Έκρηξη ηφαιστείου στην Ισπανία: Νέο ποτάμι λάβας από το Κούμπρε Βιέχα (βίντεο)

Ένα νέο, πολύ ρευστό ποτάμι λάβας αναβλύζει σήμερα στην ισπανική νήσο Λα Πάλμα, όπου το ηφαίστειο Κούμπρε Βιέχα έχει ήδη εκτοξεύσει 80 εκατομμύρια κυβικά μέτρα μάγματος, από τότε που εισήλθε σε εκρηκτική δραστηριότητα πριν από περίπου δύο εβδομάδες, έγινε γνωστό από τις αρχές.

Σύμφωνα με το Γεωλογικό Ινστιτούτο της Ισπανίας, η νέα αυτή εκροή ξεκίνησε γύρω στις 02.30 τοπική ώρα, μετά την εμφάνιση ενός νέου ανοίγματος στο πλαϊνό τμήμα του ηφαιστείου Κούμπρε Βιέχα, στο αρχιπέλαγος των Καναρίων.

Σε βίντεο που τραβήχτηκαν από ψηλά και ανήρτησαν στο διαδίκτυο το Γεωλογικό Ινστιτούτο της Ισπανίας και το Ινστιτούτο Ηφαιστειολογίας των Καναρίων διακρίνεται ένα εντυπωσιακό ποτάμι διάπυρης λάβας να ανοίγει δρόμο στο καμένο έδαφος.

This drone footage shows just how far the lava from the Cumbre Vieja volcanic eruption has traveled across the island of La Palma, Spain, destroying everything in its path. So much lava has reached the coastline that it’s actually extending the size of the island. pic.twitter.com/7Azw71M4e8

— NowThis (@nowthisnews) October 1, 2021