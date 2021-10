ΗΠΑ: Περιβαλλοντική καταστροφή έχει προκαλέσει πετρελαιοκηλίδα στη νότια Καλιφόρνια

Μια μεγάλη πετρελαιοκηλίδα στα ανοικτά της νότιας Καλιφόρνιας έχει αφήσει πίσω της νεκρά ψάρια, υδροβιότοπους μολυσμένους και πουλιά κολλημένα στο πετρέλαιο, με τους τοπικούς αξιωματούχους να κάνουν λόγο για περιβαλλοντική καταστροφή.

Το αμερικανικό λιμενικό, που ηγείται των προσπαθειών καθαρισμού στις οποίες συμμετέχουν ομοσπονδιακές, πολιτειακές και τοπικές υπηρεσίες, ανακοίνωσε χθες ότι ξεκινά έρευνα για να εντοπιστούν τα αίτια της πετρελαιοκηλίδας.

Huntington Beach oil spill! Booms aren’t doing anything. Oil is going straight into the wetlands. pic.twitter.com/HjEhxUGedG

— CAPTAINSONCHO (@thesoncho) October 3, 2021