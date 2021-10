Ο «Κάπτεν Κερκ» πάει …διάστημα με την αποστολή του Τζεφ Μπέζος

Μία έκπληξη επιφύλασσε η εταιρεία Blue Origin του δισεκατομμυριούχου Τζεφ Μπέζος, επιβεβαιώνοντας πως ο ηθοποιός Γουίλιαμ Σάτνερ που ενσάρκωσε τον «Κάπτεν Κερκ» στο αρχικό Star Trek θα βρεθεί στην επόμενη αποστολή «διαστημικού τουρισμού» στις 12 Οκτωβρίου.

Η πτήση θα πραγματοποιηθεί λιγότερο από τρεις μήνες έπειτα από την αποστολή, κατά τη διάρκεια της οποίας η εταιρεία μετέφερε στο διάστημα τους τέσσερις πρώτους επιβάτες της, μεταξύ αυτών τον ιδρυτή της Τζεφ Μπέζος και ο 90χρονος ηθοποιός Γουίλιαμ Σάτνερ θα είναι ο γηραιότερος άνθρωπος που θα έχει ταξιδέψει ποτέ στο διάστημα.

#BREAKING Blue Origin confirms Star Trek’s William Shatner will fly to space pic.twitter.com/cialkcDXIh

Μεταξύ των επιβατών στον πύραυλο New Sheppard θα είναι και ο Κρις Μπόσουιζεν, ένας πρώην μηχανικός της NASA και συνιδρυτής της Planet Labs, μιας αμερικανικής ιδιωτικής εταιρείας που φωτογραφίζει κάθε ημέρα τη Γη σε στιγμιότυπα υψηλής ανάλυσης με τη βοήθεια δορυφόρων.

«Πρόκειται για την επίτευξη του μεγαλύτερου παιδικού ονείρου μου», δήλωσε ο ίδιος, σύμφωνα με το δελτίο τύπου.

Ο άλλος ευτυχής συνεπιβάτης θα είναι ο Γκλεν ντε Βρις, συνιδρυτής της εταιρείας Medidata Solutions, που ειδικεύεται σε λογισμικά παρακολούθησης κλινικών δοκιμών των φαρμακοβιομηχανιών, την οποία εξαγόρασε το 2019 η εταιρεία Dassault Systèmes.

Η απογείωση έχει προγραμματιστεί να γίνει από το δυτικό Τέξας, στις 16.30 ώρα Ελλάδας (08.30 τοπική ώρα).

William Shatner Set to Blast Into Space on Jeff Bezos’s Blue Origin https://t.co/3ODZT1PeZU

— Variety (@Variety) October 4, 2021