Πώς το Facebook «εξαφανίστηκε» από το ίντερνετ μέσα σε 5 λεπτά

Το Facebook και η «οικογένεια» εφαρμογών του, συμπεριλαμβανομένου του Instagram και του WhatsApp, «έπεσαν» ταυτόχρονα τη Δευτέρα, με το μπλακ άουτ να στερεί την πρόσβαση σε μια πλατφόρμα επικοινωνιών που χρησιμοποιούν πάνω από τρία δισεκατομμύρια άνθρωποι παγκοσμίως.

Οι εφαρμογές του Facebook – που περιλαμβάνουν το Facebook, το Instagram, το WhatsApp, το Facebook Messenger και το Oculus – άρχισαν να εμφανίζουν μηνύματα σφάλματος περίπου στις 18:40 (ώρα Ελλάδος) και μέσα σε πέντε λεπτά η δημοφιλής πλατφόρμα κοινωνική δικτύωσης είχε «εξαφανιστεί» από το διαδίκτυο.

Το πρόβλημα πρόσβασης παρέμενε για πολλές ώρες, σύμφωνα με το Downdetector, το οποίο παρακολουθεί την επισκεψιμότητα και τη δραστηριότητα ιστότοπου.

Παρόμοια περιστατικά δεν είναι ασυνήθιστα, ωστόσο το να «πέφτουν» ταυτόχρονα τόσες πολλές εφαρμογές της μεγαλύτερης εταιρείας social media στον κόσμο είναι κάτι το εξαιρετικά ασυνήθιστο. Το τελευταίο μεγάλο μπλακ άουτ στο Facebook ήταν το 2019, όταν ένα τεχνικό σφάλμα επηρέασε τους ιστότοπούς του για 24 ώρες, υπενθυμίζοντας ότι ακόμη και οι πιο ισχυρές εταιρείες διαδικτύου μπορούν να πέσουν «θύματα» βλάβης.

Όσον αφορά το συγκεκριμένο περιστατικό, η αιτία του διαδικτυακού «κραχ» παραμένει ασαφής. Λίγες ώρες μετά το συμβάν, οι ειδικοί ασφαλείας του Facebook εξακολουθούσαν να προσπαθούν να εντοπίσουν το βασικό αίτιο, σύμφωνα με εσωτερικό σημείωμα. Δύο μέλη της ομάδας ασφαλείας του FB, που μίλησαν υπό την προϋπόθεση της ανωνυμίας, δήλωσαν ότι είναι απίθανο να έχει πραγματοποιηθεί κυβερνοεπίθεση επειδή ένα χακάρισμα δεν θα μπορούσε να επηρεάσει τόσες πολλές εφαρμογές ταυτόχρονα.

Σύμφωνα με κάποιους ειδικούς ασφαλείας το πρόβλημα πιθανότατα προήλθε από μια εσφαλμένη διαμόρφωση των servers του Facebook, οι οποίοι δεν επέτρεπαν στους χρήστες να συνδεθούν με τους ιστότοπούς του. Όταν συμβαίνουν τέτοια σφάλματα, οι εταιρείες επιστρέφουν συχνά στην προηγούμενη διαμόρφωσή τους, αλλά το πρόβλημα του Facebook φαίνεται να είναι πιο πολύπλοκο.

Το μπλακ άουτ προκάλεσε οργή, αλλά και ένα κύμα ευθυμίας στο διαδίκτυο, καθώς οι χρήστες του Facebook και του Instagram στράφηκαν στο Twitter για να εκτονώσουν το θυμό τους και να διασκεδάσουν την αδυναμία τους. Το hashtag #facebookdown πολύ γρήγορα έγινε trend.

Την ίδια ώρα, η πρωτοφανής αυτή διακοπή αποτέλεσε ένα πλήγμα για τις μικρές επιχειρήσεις που βασίζονται στην πλατφόρμα για την προβολή και τη διαφήμισή του, όπως και για εκατομμύρια που χρησιμοποιούν το Facebook και τις εφαρμογές του για να επικοινωνούν με φίλους και την οικογένειά τους σε όλο τον κόσμο.

Οι υπηρεσίες που μεταδίδουν ζωντανά παιχνίδια στο Facebook Gaming και πληρώνονται από τους θεατές δήλωσαν ότι προσπαθούν να βρουν εναλλακτικές λύσεις.

Στο μεταξύ, αδυναμία πρόσβασης στα γραφεία του Facebook αντιμετωπίζουν εργαζόμενοι στην εταιρεία. Συγκεκριμένα η τεχνολογική συντάκτρια των New York Times Σίρα Φρένκελ με ανάρτησή της στο Twitter, προ ολίγου ανέφερε:

«Μόλις μίλησα στο τηλέφωνο με κάποιον που εργάζεται στο FB, ο οποίος μού περιέγραψε εργαζόμενους που δεν μπορούν να μπουν στο κτίριο σήμερα το πρωί (τοπική ώρα) για να ξεκινήσουν να αποτιμούν την κατάσταση καθώς οι ηλεκτρονικές κάρτες τους δεν αναγνωρίζονται για την πρόσβαση στις θύρες».

Was just on phone with someone who works for FB who described employees unable to enter buildings this morning to begin to evaluate extent of outage because their badges weren’t working to access doors.

— Sheera Frenkel (@sheeraf) October 4, 2021