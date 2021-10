Το αεροσκάφος που κόλλησε κάτω από τη γέφυρα (viral video)

Οδευε για απόσυρση αλλά κόλλησε κάτω από μία γέφυρα.

Ο λόγος για ένα αεροσκάφος της Air India, το οποίο είχε εκποιηθεί προκειμένου να γίνει σκραπ αλλά η διαδικασία μεταφοράς του απεδείχθη ατυχής, προκαλώντας, αρχικά, μεγάλη απορία στους χρήστες του διαδικτύου.

Ετσι η Air India έσπευσε να διευκρινίσει, με ανακοίνωσή της, ότι η εταιρία δεν έχει καμία σχέση με το συμβάν.

«Πρόκειται για ένα αποσυρθέν αεροσκάφος σε διαδικασία αποδόμησης το οποίο είχε εκποιηθεί. Η μετακίνησή του έγινε από τους νέους ιδιοκτήτες. Η Air India δεν έχει καμία σχέση με το συγκεκριμένο αεροσκάφος υπό οποιεσδήποτε συνθήκες».

