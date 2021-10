Ισχυρός σεισμός στο νότιο Πακιστάν – Τουλάχιστον 20 νεκροί

Τουλάχιστον 20 άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους και 200 τραυματίστηκαν στο νότιο Πακιστάν, το οποίο επλήγη από σεισμό μεγέθους 5,7 βαθμών Ρίχτερ τις πρώτες πρωινές ώρες, σήμερα Πέμπτη, σύμφωνα με τις τοπικές αρχές.

«Λαμβάνουμε πληροφορίες σύμφωνα με τις οποίες 20 άνθρωποι σκοτώθηκαν εξαιτίας του σεισμού. Βρίσκονται σε εξέλιξη επιχειρήσεις διάσωσης», δήλωσε στο Γαλλικό Πρακτορείο ο Σουχάιλ Ανουάρ Χάσμι, εκπρόσωπος της τοπικής κυβέρνησης στην επαρχία Μπαλουτσιστάν.

Πολλοί κάτοικοι έχασαν τη ζωή τους όταν κατέρρευσαν κτίρια, διευκρίνισε ο αξιωματούχος. Ανάμεσα στα θύματα είναι τουλάχιστον μια γυναίκα κι έξι παιδιά, σύμφωνα με τον ίδιο.

Ο επικεφαλής της υπηρεσίας αντιμετώπισης καταστροφών στην Μπαλουτσιστάν, Νασίρ Νάσαρ, είχε κάνει νωρίτερα λόγο για προσωρινό απολογισμό μεταξύ 15 και 20 νεκρών, εκφράζοντας φόβους πως θα αυξηθεί.

Ο σεισμός είχε ισχύ 5,7 βαθμών και εστιακό βάθος 20 χιλιομέτρων. Έπληξε την περιοχή στις 03:00 (τοπική ώρα· 01:01 ώρα Ελλάδας), σύμφωνα με το αμερικανικό σεισμολογικό ινστιτούτο USGS.

M5.7 #earthquake strikes 101 km E of #Quetta (#Pakistan) 29 min ago. Updated map of its effects: pic.twitter.com/1FzioXpX2U

