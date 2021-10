Ισχυρός σεισμός 6,1 Ρίχτερ ταρακούνησε το Τόκιο (βίντεο)

Ισχυρός σεισμός μεγέθους 6,1 Ρίχτερ έπληξε το Τόκιο και τα περίχωρα της ιαπωνικής πρωτεύουσας.

Σύμφωνα με όσα μετέδωσε ο ραδιοτηλεοπτικός σταθμός NHK πολλές σιδηροδρομικές γραμμές τέθηκαν εκτός λειτουργίας.

That quake really rattled things on the expressway. Awful. #Tokyo 🇯🇵 https://t.co/o91OKeGt7m

— Melanie Brock (@melaniebrockjpn) October 7, 2021