Ελάιζα Γουντ: «Ένα από τα oρκ είχε το πρόσωπο του Χάρβεϊ Γουάινσταϊν»

Ένα από τα πολλά ορκ στην τριλογία «Άρχοντας των Δαχτυλιδιών» σχεδιάστηκε για να μοιάζει με τον Χάρβεϊ Γουάινσταϊν, ως ένα «άντε γ….σου» στον διάσημο παραγωγό, αποκάλυψε ο Ελάιζα Γουντ στο podcast του ηθοποιού Νταξ Σέπαρντ.

«Αυτό συζητήθηκε πρόσφατα επειδή ο Ντομ και ο Μπιλ (υποδύονταν τα χόμπιτ Μέρι και Πίπιν) μιλούσαν με τον Σον Όστιν (Σάμγουαϊζ) για την πρώτη τους ανάμνηση από τη Νέα Ζηλανδία (όπου γυρίστηκε η τριλογία)», σημείωσε ο «Φρόντο Μπάγκινς».

«Είχε δει αυτές τις μάσκες των ορκ. Και μια από αυτές τις μάσκες – και το θυμάμαι έντονα – σχεδιάστηκε για να μοιάζει με τον Χάρβεϊ Γουάινσταϊν ως ένα “άντε γ….σου”».

Όπως αποκάλυψε ο «Φρόντο Μπάγκινς», ο Πίτερ Τζάκσον άρχισε να αναπτύσσει τις ταινίες του στη Miramax, στην οποία ήταν συνιδρυτής ο Γουάινσταϊν. Ο Τζάκσον ήθελε να γυρίσει τουλάχιστον δύο ταινίες για να προσαρμόσει τα μυθιστορήματα του J.R.R. Tolkien, ωστόσο ο Γουάινστιν ζήτησε από τον σκηνοθέτη να προσαρμόσει και τα τρία βιβλία σε μία ταινία.

Μάλιστα, ο Γουάινσταϊν τον απείλησε ότι θα αντικαταστήσει με τον Ταραντίνο ή τον Μάντεν, ανέφερε ο Ελάιζα Γουντ.

«Όταν ο Τζάκσον ζήτησε από τον Γουάινσταϊν άδεια για να βρει διαφορετικό παραγωγό, αυτός συμφώνησε, αλλά του έδωσε μόνο ένα Σαββατοκύριακο για να το κάνει και απαίτησε κάθε παραγωγός να δουλέψει σε όλες τις ταινίες ή σε καμία. «Το χρονικό περιθώριο ήταν τρελό», τόνισε ο Γουντ.

