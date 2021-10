Γεωργία: Κατάρρευση κτιρίου στην πόλη Μπατούμι

Μεγάλο τμήμα ενός κτιρίου κατοικιών στην πόλη Μπατούμι της Γεωργίας κατέρρευσε την Παρασκευή, μετέδωσαν τηλεοπτικοί σταθμοί από τη Γεωργία και τη Ρωσία. Mέχρι στιγμής δεν έχει γίνει γνωστό αν υπάρχουν θύματα.

Ο πρώτος τηλεοπτικός σταθμός της Γεωργίας και το ρωσικό κανάλι RT έδειξαν πλάνα από τη μερική κατάρρευση ενός τουλάχιστον πενταώροφου κτιρίου και τους διασώστες να προσπαθούν με σκάλες να εκκενώσουν τα διπλανά διαμερίσματα.

In #Batumi, #Georgia country, a residential building partially collapsed. There are casualties pic.twitter.com/n2LnwYrUkt

