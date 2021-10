Αφγανιστάν: Πολύνεκρη έκρηξη σε τέμενος της πόλης Κουντούζ

Αιματηρή έκρηξη σημειώθηκε σε σιιτικό τέμενος σημειώθηκε στην πόλη Κουντούζ, στο βορειοανατολικό Αφγανιστάν, σύμφωνα με αξιωματούχο των Ταλιμπάν.

Βάσει μαρτυριών, υπάρχουν πολλά θύματα από την ισχυρή έκρηξη, η οποία σημειώθηκε κατά τη διάρκεια της εβδομαδιαίας προσευχής της Παρασκευής.

Σύμφωνα με νοσοκομειακές πηγές, τις οποίες επικαλείται το Γαλλικό Πρακτορείο, οι νεκροί ξεπερνούν τους 50. Άλλες πληροφορίες κάνουν λόγο για έως και 100 νεκρούς και 200 τραυματίες, σύμφωνα με ανταποκριτή του Iran International.

#BREAKING: A witness says possibly more than 100 people were killed and more than 200 others were wounded as a result explosion inside a Shia mosque in Kunduz.

