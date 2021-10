Μπλίνκεν: Στο μνημόσυνο του Τζορτζ Σουλτς με Χένρι Κίσινγκερ και Κοντολίζα Ράις

Ο επικεφαλής της αμερικανικής διπλωματίας Άντονι Μπλίνκεν έδωσε το «παρών» στο μνημόσυνο του πρώην υπουργού Εξωτερικών των ΗΠΑ, Τζορτζ Σουλτς, στο οποίο παρευρέθηκαν επίσης οι πρώην ΥΠΕΞ Κοντολίζα Ράις, Τζέιμς Μπέικερ και Χένρι Κίσινγκερ.

«Ευχαριστώ την κ. Κοντολίζα Ράις που μας έφερε κοντά. Ήταν τιμή μου να είμαι μαζί με εσάς και τους άλλους αξιοσέβαστους προκατόχους μου, τον κ. Μπέικερ και τον κ. Κίσινγκερ, για να αποδώσουμε φόρο τιμής στη μνήμη του Τζορτζ Σουλτς. Είμαι περήφανος που εργάζομαι στο Στέιτ Ντιπάρτμεντ που εσείς διαμορφώσατε», ανέφερε ο Μπλίνκεν στο Twitter.

Thank you Secretary @CondoleezzaRice for bringing us together. I was humbled to join you and my other remarkable predecessors, Secretary Baker and Secretary Kissinger, in honoring the legacy of Secretary George Shultz. I’m proud to work at a @StateDept that you all shaped. pic.twitter.com/NByu0h7y2J

— Secretary Antony Blinken (@SecBlinken) October 8, 2021