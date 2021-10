Πρίγκιπας μπιν Σαλμάν: Ο αμφιλεγόμενος Σαουδάραβας κροίσος που αγόρασε τη Νιούκαστλ

Επί ένα και πλέον χρόνο, ο 36χρονος πρίγκιπας διάδοχος της Σαουδικής Αραβίας, Μοχάμεντ μπιν Σαλμάν, κρατούσε χαμηλό προφίλ, ίσως λόγω των αντιδράσεων για την εμπλοκή του στη δολοφονία του αντιφρονούντος δημοσιογράφου Τζαμάλ Κασόγκι. Τώρα, όμως, επανεμφανίστηκε και έστρεψε όλα τα φώτα της δημοσιότητας πάνω του.

Με το mega deal αγοράς του πλειοψηφικού πακέτου της Νιούκαστλ, ο πρίγκιπας Σαλμάν έρχεται να προστεθεί στη «χρυσή λίστα» των κροίσων της Αραβίας, που εμπλέκονται στο ευρωπαϊκό ποδόσφαιρο. μετά τον σεΐχη Μανσούρ από τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα που μπήκε στη Μάντσεστερ Σίτι το 2008 και τον Καταριανό Νασέρ αλ Κελαϊφί που ανέλαβε την Παρί Σεν Ζερμέν το 2011.

«Αυτός είναι ο χαρακτήρας του, παίρνει παράτολμες και παρορμητικές αποφάσεις», ανέφερε για τον ισχυρό άνδρα της Σαουδικής Αραβίας ο γνώστης της περιοχής, Γκρεγκ Μπρου.

Μετά και την επίσημη έγκριση της διοργανώτριας αρχής του βρετανικού πρωταθλήματος (Premier League) για τη μεταβίβαση του πλειοψηφικού πακέτου των μετοχών των «ανθρακωρύχων» από τον επιχειρηματία Μάικ Άσλεϊ, στο κρατικό fund του πρίγκιπα Σαλμάν PIF (80%) και τους συνεταίρους του στην ίδια κοινοπραξία, PCP Capital Partners (10%) και RB Sports & Media (10%), οι οπαδοί της ομάδας ξεκίνησαν να ονειρεύονται.

Ο υπεύθυνος για αυτά τα όνειρα, ο αγαπημένος γιος του βασιλιά Σαλμάν και αυτός που κρατάει -σε μεγάλο βαθμό- τα ηνία της χώρας, αποφάσισε να δαπανήσει 353,7 εκατ. ευρώ για την είσοδό του στα σαλόνια του βρετανικού ποδοσφαίρου. Ένα «δελεαστικό» αντίτιμο, αν αναλογιστεί κανείς το ακριβές μέγεθος της περιουσίας των 15.000 μελών της βασιλικής οικογένειας της Σαουδικής Αραβίας, το οποίο σύμφωνα με βρετανικά ΜΜΕ αγγίζει ένα ποσό κοντά στο 1,4 τρισ. ευρώ.

Με φόντο το πρόγραμμα «Οραμα 2030», το οποίο σχεδίασε για τον μετασχηματισμό της Σαουδικής Αραβίας σε όλα τα επίπεδα, οι φίλοι των «ανθρακωρύχων» που πανηγύρισαν το τελευταίο σημαντικό τρόπαιο το μακρινό 1955, ελπίζουν πως ο αντικαταστάτης του Μάικ Άσλεϊ θα μεταμορφώσει την ομάδα σε μια «νέα Μάντσεστερ Σίτι».

🤝 An investment group led by the Public Investment Fund, and also comprising PCP Capital Partners and RB Sports & Media, has completed the acquisition of 100% of Newcastle United Limited and Newcastle United Football Club Limited from St. James Holdings Limited.

— Newcastle United FC (@NUFC) October 7, 2021