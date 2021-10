Πυρ ομαδόν από Ε.Ε. κατά Πολωνίας

Τη βαθιά ανησυχία της για την απόφαση του Πολωνικού Συνταγματικού Δικαστηρίου σχετικά με την υπεροχή του δικαίου της Ε.Ε. και την εξουσία του Δικαστηρίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης, εκφράζει η Πρόεδρος της Κομισιόν Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν, με ανακοίνωση που δόθηκε σήμερα στη δημοσιότητα.

«Ανησυχώ βαθιά για τη χθεσινή απόφαση του Πολωνικού Συνταγματικού Δικαστηρίου. Έχω δώσει εντολή στις υπηρεσίες της Επιτροπής να την αναλύσουν διεξοδικά και γρήγορα. Σε αυτή τη βάση, θα αποφασίσουμε για τα επόμενα βήματα», τονίζει η Πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής.

Deeply concerned by the ruling of the Polish Constitutional Tribunal.

🇪🇺 is a community of values & laws. We will uphold the founding principles of the EU’s legal order.

Our utmost priority is to ensure that the rights of Polish citizens are protected.https://t.co/QcL2K0vltj

— Ursula von der Leyen (@vonderleyen) October 8, 2021