Ρωσία: 16 οι νεκροί από τη συντιβή αεροσκάφους στην περιοχή Ταταρστάν

Σε 16 ανέρχονται οι νεκροί και σε επτά οι τραυματίες από την συντριβή αεροσκάφους L-410 κοντά σε πόλη στην περιοχή του Ταταρστάν της Ρωσίας, μετέδωσε το πρακτορείο ειδήσεων RIA, επικαλούμενο πηγή των ρωσικών υπηρεσιών εκτάκτων καταστάσεων.

Το αεροπλάνο μετέφερε ομάδα αλεξιπτωτιστών, ανακοίνωσε το υπουργείο Αντιμετώπισης Εκτάκτων Καταστάσεων, σύμφωνα με το πρακτορείο ειδήσεων TASS.

#BREAKING: Up to 19 fatalities feared following L-140 plane crash in Menzelinsk, Russia; major search-and-rescue operation underway – TASSpic.twitter.com/6MCVd5YdtH

— I.E.N. (@BreakingIEN) October 10, 2021